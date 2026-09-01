Giovedì 3 settembre, verrà attivata la nuova rete idrica realizzata da Abbanoa in via Porto Torres a Sorso. Durante le operazioni, che si svolgeranno dalle ore 8 alle 18:30, l'erogazione dell'acqua sarà interrotta temporaneamente nei quartieri di Cappuccini, Santa Maria, La Piramide, Via Porto Torres, Via Marina e Via Borio.

Questo potrebbe causare cali di pressione e brevi interruzioni nell'approvvigionamento idrico. Una volta completati i lavori, il servizio sarà ripristinato, eventualmente anche prima dell'orario previsto. È importante notare che inizialmente l'acqua potrebbe apparire torbida a causa delle operazioni di svuotamento e riempimento delle tubature.

La sostituzione delle tubazioni, finanziata con fondi del Fondo europeo per lo sviluppo e la coesione (Fsc), fa parte di una serie di interventi volti a migliorare le reti idriche in diversi centri dell'Isola, come confermato da Abbanoa. Negli ultimi anni, Sorso ha visto diversi interventi per sostituire tratti di rete soggetti a frequenti rotture con tubature in ghisa sferoidale, un materiale più resistente e affidabile.

Per segnalare eventuali guasti, è possibile contattare il numero verde 800.022.040, attivo in qualsiasi momento.