Incidente nella notte a La Maddalena, lungo via Cala Chiesa. Intorno alle 23:30, per cause ancora in fase di accertamento, un uomo ha perso il controllo della propria auto che è andata a schiantarsi contro il ciglio della carreggiata, delimitato da una bordura in cemento.

L’impatto ha provocato danni al mezzo e un principio d’incendio, prontamente contenuto dai Vigili del fuoco, che hanno evitato conseguenze peggiori.

Fortunatamente il conducente è riuscito a uscire dall’abitacolo senza riportare ferite. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi di legge e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.