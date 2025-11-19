Momenti di tensione durante la mattina di oggi, mercoledì 19 novembre, nel centro storico di Sassari, quando un uomo è stato trovato barricato in un appartamento di via Sant'Elisabetta, minacciando di far esplodere la casa con bombole del gas.

Gli agenti della Sezione Volanti, insieme ai Vigili del fuoco, sono intervenuti prontamente, riuscendo a entrare nell'abitazione e a rimuovere due bombole del gas, ancora sigillate. Nonostante ciò, l'uomo è riuscito a fuggire e attualmente è ricercato da parte delle autorità.

Al momento non è chiaro il motivo alla base di tale gesto.