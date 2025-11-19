Una bambina di due anni è morta nella mattinata di sabato a Feltre, in provincia di Belluno, poche ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale dove era stata portata per problemi respiratori.

La piccola, secondo quanto riferisce Tg Com 24 che ha riportato la tragica notizia, che nei giorni precedenti avrebbe avuto febbre e tosse, sarebbe stata visitata dai medici e sarebbe stata mandata a casa con indicazioni per continuare la terapia a domicilio.

Dopo il peggioramento delle condizioni respiratorie e segni di debolezza, la bambina è deceduta prima dell’arrivo dei soccorsi.

La famiglia ha presentato un esposto alla Procura di Belluno, che ha aperto un’inchiesta per fare luce sulle cause del decesso.