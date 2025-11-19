Attimi di forte tensione questa mattina nel centro storico di Sassari, dove un 61enne, residente in città ma originario di un comune del circondario, si è chiuso nel suo appartamento in via Sant’Elisabetta, dichiarando di voler far saltare tutto utilizzando bombole del gas.

L’allarme è scattato poco dopo le 8, quando l’uomo si è barricato al primo piano della palazzina. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del fuoco e gli agenti della Sezione Volanti, che sono riusciti a entrare nell’abitazione e a mettere in sicurezza le bombole, trovate con i rubinetti ancora chiusi. Nonostante l’intervento, l’uomo era riuscito ad allontanarsi e a far perdere le proprie tracce.

La fuga è però durata poche ore: nel primo pomeriggio gli agenti della Questura lo hanno individuato e denunciato a piede libero. Restano ancora da chiarire le ragioni del gesto, che ha tenuto in allerta l’intera zona per gran parte della mattinata.