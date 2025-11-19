Attimi di forte tensione questa mattina nel centro storico di Sassari, dove un 61enne, residente in città ma originario di un comune del circondario, si è chiuso nel suo appartamento in via Sant’Elisabetta, dichiarando di voler far saltare tutto utilizzando bombole del gas.

L’allarme è scattato poco dopo le 8, quando l’uomo si è barricato al primo piano della palazzina. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del fuoco e gli agenti della Sezione Volanti, che sono riusciti a entrare nell’abitazione e a mettere in sicurezza le bombole, trovate con i rubinetti ancora chiusi. Nonostante l’intervento, l’uomo era riuscito ad allontanarsi e a far perdere le proprie tracce.

La fuga è però durata poche ore: nel primo pomeriggio gli agenti della Questura lo hanno individuato e denunciato a piede libero. Restano ancora da chiarire le ragioni del gesto, che ha tenuto in allerta l’intera zona per gran parte della mattinata.

Sassari

Minaccia di far esplodere un appartamento, poi fugge: paura a Sassari

Redazione Sardegna Live
