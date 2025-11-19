Ha parcheggiato l’auto vicino al locale Le Terrazze ed è partita a piedi lungo i sentieri di Calamosca. Dove fosse diretta, e cosa sia accaduto dopo, resta un mistero. Dalla mattina di ieri, martedì 18 novembre, di Martina Lattuca, commessa 49enne in una libreria di Cagliari, non si hanno più notizie.

Il mancato rientro ha preoccupato il compagno che, dopo ripetuti tentativi di contattarla senza ricevere risposta, ha chiamato le forze dell’ordine denunciandone la scomparsa. Da quel momento si è attivata una vasta operazione di ricerca che prosegue senza sosta.

LE RICERCHE

La Prefettura di Cagliari ha avviato il "Piano per la ricerca delle persone scomparse" con la designazione del coordinatore operativo. Un Posto di Comando Avanzato è stato istituito sotto la supervisione del funzionario di guardia del Comando Vigili del Fuoco di Cagliari.

Le ricerche coinvolgono Vigili del Fuoco specializzati in TAS (Topografia Applicata al Soccorso), una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) che sta esaminando le aree più difficili, unità cinofile, SAPR (Sistemi a Pilotaggio Remoto) con l'uso di droni, e specialisti sommozzatori e nautici che operano nelle acque vicine alla costa. Il Drago VF 148 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco della Sardegna sta pattugliando l'area.

Le forze dell'ordine e i volontari del Soccorso Alpino Speleologico della Sardegna stanno collaborando attivamente alle operazioni di ricerca.

Le ricerche si sono concentrate fin dalle prime ore nell’area dove è stata trovata l’auto della donna, non distante da Le Terrazze. Le forze dell’ordine hanno acquisito i filmati delle telecamere del locale: nelle immagini si vedrebbe la 49enne allontanarsi a piedi dalla zona, prima che se ne perdessero definitivamente le tracce.

Sul litorale e sulle alture continua una mobilitazione imponente. Ogni squadra sta lavorando senza sosta con un solo obiettivo: ritrovare Martina.

RITROVATO LO ZAINO CONTENENTE I DOCUMENTI

Un gruppo di canoisti ha trovato uno zaino contenente i documenti di Martina Lattuca tra la grotta dei Colombi e la Grotta Marina di Calamosca, nel mare di Cagliari, che è stato immediatamente consegnato alla Guardia costiera, la quale collabora con il Soccorso alpino e i Vigili del fuoco nelle operazioni di ricerca.

I sommozzatori dei vigili del fuoco si preparano per un'ispezione dei fondali per individuare ulteriori elementi, mentre i droni sorvolano la zona e le unità cinofile lavorano a terra.