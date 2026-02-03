Migliaia di prodotti potenzialmente pericolosi, molti dei quali destinati ai bambini, pronti per essere immessi sul mercato senza alcuna garanzia di sicurezza. È quanto hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza in un maxi controllo effettuato nelle scorse settimane a Sassari, nell’ambito di una più ampia intensificazione delle verifiche contro il commercio illegale e la vendita di merce non conforme.

L’intervento più significativo ha riguardato un magazzino della zona industriale di Predda Niedda, dove il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria ha rinvenuto un’ingente quantità di articoli pronti per la distribuzione: giocattoli, prodotti per la casa, materiale elettrico e cosmetici, stipati in attesa di essere venduti.

L’ispezione avrebbe portato al sequestro di 17.260 prodotti considerati “non sicuri”, perché privi della marcatura CE o delle informazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo, come istruzioni d’uso e avvertenze per i consumatori. Un carico che, se fosse arrivato sugli scaffali, avrebbe potuto rappresentare un serio pericolo per la salute pubblica, in particolare per quella dei più piccoli.

Il legale rappresentante della ditta che gestiva l’attività commerciale, originario della Cina, è stato segnalato alla Camera di Commercio di Sassari per le violazioni accertate, con l’avvio delle conseguenti sanzioni amministrative.

L’operazione rientra nel quadro dei controlli quotidiani sul territorio condotti dalla Guardia di Finanza per contrastare ogni forma di commercio illegale, tutelare i consumatori e difendere il mercato da pratiche scorrette. Un’azione costante che punta a garantire sicurezza, trasparenza e concorrenza leale, a beneficio delle imprese oneste e dell’intera comunità.