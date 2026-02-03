Un 42enne disoccupato di Sestu è stato condotto in carcere nella serata di ieri dopo che i Carabinieri della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era sottoposto da mesi a una misura restrittiva per gravi reati ai danni di un anziano pensionato.

Il provvedimento rappresenta l’aggravamento delle condizioni cautelari disposte nel settembre scorso, quando il 42enne era stato arrestato per una serie di condotte estorsive e persecutorie nei confronti di un 79enne residente a Sestu. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima sarebbe stata costretta a consegnare somme di denaro sotto la pressione di ripetute minacce di morte e continue telefonate moleste. In quella fase l’autorità giudiziaria aveva optato per gli arresti domiciliari presso una comunità, ritenendo la misura sufficiente a contenerne la pericolosità.

Una scelta che si è rivelata però inefficace. Lo scorso 29 gennaio i militari avrebbero infatti accertato l’evasione dell’uomo dalla struttura che lo ospitava. La violazione delle prescrizioni è stata immediatamente segnalata alla Procura, che ha valutato come non più adeguata la misura alternativa, disponendo il trasferimento in carcere.

Dopo essere stato rintracciato, il 42enne è stato accompagnato in caserma per gli adempimenti di rito e successivamente trasferito nella Casa Circondariale Ettore Scalas di Uta, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.