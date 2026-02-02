Luperto saluta la Sardegna e approda alla Cremonese per una cifra vicina ai cinque milioni di euro. Un epilogo che, a ben vedere, non sorprende del tutto. Il centrale aveva già assaggiato la panchina in diverse occasioni, anche se nelle ultime partite era tornato protagonista accanto a Mina, guidando il reparto arretrato con prestazioni di alto livello.

Il corteggiamento dei grigiorossi, in realtà, parte da lontano. Già la scorsa estate Nicola aveva individuato in Luperto il profilo ideale per la sua difesa, forte della stima maturata ai tempi dell’Empoli. Sembrava che il rapporto tra il giocatore e il Cagliari si fosse ricomposto, ma quella pace si è rivelata fragile: nel primo pomeriggio l’affare ha improvvisamente preso velocità, fino all’intesa economica e allo scambio di firme.

Ora toccherà a Pisacane ridisegnare gli equilibri difensivi. Mina resta il perno attorno a cui costruire il reparto, con alternative come Zè Pedro – per il quale è sfumato il trasferimento all’Atletico Mineiro – Dossena, rientrato dal Como, e Rodriguez, rimasto in panchina nelle ultime tre uscite dopo una lunga serie da titolare.

Ultime operazioni

Nel frattempo il Cagliari ha sfoltito ulteriormente il pacchetto arretrato, cedendo in prestito al Cosenza il giovane Pintus. Sul fronte offensivo, invece, Luvumbo è vicino a una nuova esperienza al Mallorca: Lecce e Fiorentina avevano chiesto informazioni, ma l’operazione con i viola (che coinvolgeva Kouamè) è saltata. Si attende solo l’ufficialità, visto che il mercato spagnolo chiude alle 23. Trattativa da 4 milioni circa.

Restano in rossoblù Zappa – per il quale c’era stato un timido dialogo con la Fiorentina – e lo stesso Zè Pedro. In entrata, nessun colpo: l’interesse per Dominguez del Bologna non ha avuto seguito e l’argentino resterà in Emilia.