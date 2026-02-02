Un uomo è stato arrestato questa mattina a Sassari con l’accusa di tentato omicidio e detenzione abusiva di armi da fuoco. A eseguire l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Sassari, sono stati i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia cittadina.

L’indagato, che risultava irreperibile dallo scorso 19 gennaio, si è presentato spontaneamente in mattinata presso la caserma, accompagnato dai propri legali. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori al termine di rapide e meticolose indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Sassari, l’uomo avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco contro un’altra persona, probabilmente al culmine di una lite per motivi ancora in fase di accertamento.

Gli accertamenti hanno permesso di appurare che sarebbe stata utilizzata una pistola semiautomatica Glock calibro 9, con matricola abrasa e detenuta illegalmente. L’arma è stata recuperata nel pomeriggio di oggi dai militari, insieme a sette cartucce, anche grazie alle indicazioni fornite dallo stesso arrestato.

La vittima, ferita durante l’aggressione, era stata immediatamente soccorsa e trasportata all’Ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove era stata sottoposta a un intervento chirurgico. Al termine delle formalità di rito, pistola e munizioni sono state poste sotto sequestro, mentre l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Sassari, come disposto dall’autorità giudiziaria.