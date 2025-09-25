Nella mattinata di ieri, mercoledì 24 settembre, si è tenuta presso la Prefettura di Cagliari una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze dell'Ordine.

Durante l'incontro, è stato discusso l'impatto delle attuali tensioni internazionali e nazionali sul territorio locale, con particolare attenzione alle manifestazioni di piazza che ne sono derivate. Il Comitato ha confermato il suo impegno costante nel mantenere l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia di Cagliari, mediante un controllo capillare che permetta ai cittadini di esercitare liberamente i propri diritti.

Inoltre, è stato affrontato il tema del tentato assalto avvenuto il 1° settembre sulla strada statale 387 a Sant'Andrea Frius, che ha causato panico tra gli automobilisti. Il Questore ha quindi ordinato un potenziamento dei servizi di prevenzione e vigilanza lungo le rotte solitamente percorse dai mezzi che trasportano valori, nonché presso le sedi degli istituti di vigilanza che custodiscono le somme destinate ai rifornimenti di banche e uffici postali, soprattutto nei periodi di maggiore movimento, come la fine del mese e i primi giorni del mese successivo.

“L’obiettivo condiviso - sostiene il questore Rosanna Lavezzaro - è quello di coniugare sicurezza e libertà, rafforzando la prevenzione e il controllo del territorio per garantire ai cittadini e agli operatori economici l’esercizio dei diritti sanciti e tutelati dalla nostra Costituzione. È un periodo complicato anche sul fronte internazionale. Probabilmente uno dei peggiori dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, ma ciò non impedisce di alzare sempre l’asticella sul tema della sicurezza, nella piena consapevolezza che tutto è sempre perfettibile. L’impegno e gli sforzi delle Forze dell’Ordine non mancheranno”.