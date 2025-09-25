Un viaggio emozionante nell’universo dei Coldplay. Non solo una raffica di hit da brividi, ma un'esperienza immersiva completa ispirata ai concerti della band londinese, da vivere tutta d’un fiato grazie ai ledwall, light e laser show, cambi d’abito, braccialetti luminosi e repertori aggiornati per un coinvolgimento emotivo totale.

Organizzato da Sardegna Concerti e l’Associazione Insieme per Riola, il 26 settembreal Teatro Massimo di Cagliari (ore 21.30) e il 27 settembre, al Parco dei Suoni di Riola Sardo, Oristano (ore 21) arriva per la prima volta in Sardegna il tour “LivePlay-Coldplay Esperience”, tra le migliore tribute band dei Coldplay.

Uno show spettacolare con una band d’eccezione composta da musicisti di grande esperienza, capaci di ricreare non solo il sound unico dei Coldplay, ma anche la loro energia e presenza scenica. Sul palco Enrico Coin – voce, chitarra e piano (Chris Martin); Filippo Coin – chitarra elettrica e acustica (Jonny Buckland); Angelo Barbierato – tastiere e cori (Guy Berryman); Davide Poli – batteria e percussioni (Will Champion).

Nati nel 2013, dopo un intero anno dedicato alla strutturazione dei vari aspetti delle loro esibizioni, i LivePlay debuttano nell'estate 2014, con un grande successo in termini di critica e pubblico. L'idea di fondo è superare il concetto di "semplice tribute band", offrendo al pubblico uno spettacolo suggestivo ed emotivo, che possa coinvolgere lo spettatore a 360 gradi. Le sonorità potenti, l'energia travolgente e il continuo rinnovamento della band di Chris Martin & Co., sono la grande fonte di ispirazione per i Liveplay, impegnati in concerti curati nel minimo dettaglio e il più possibile simili alle grandi esibizioni live dei Coldplay.

Forti di numerosi sold out nei palcoscenici d’Europa, i LivePlay si sono esibiti all'EXPO di Milano in rappresentanza dei Coldplay, hanno vinto il concorso "CoverStar 2015" come miglior cover band del Veneto e sono la prima tribute band al mondo ad aver eseguito i tour dal vivo “A Head Full Of Dreams tour", “Everyday Life tour", "Music of the Spheres tour". Nei due concerti previsti sull’Isola, il pubblico potrà rivivere l’energia dei concerti originali ripercorrendo l’intero repertorio, dai primi successi come “Yellow” e “Clocks”, fino ai brani più recenti come “Higher Power” e “My Universe”.

Biglietti disponibili:

-per la data del 26 settembre al Teatro Massimo di Cagliari, su https://www.boxol.it/next/it/BoxofficeSardegna/select-seat/574113 ;

-per la data del 27 settembre, al Parco dei Suoni di Riola Sardo, su https://www.ticketone.it/event/liveplay-coldplay-experience-parco-dei-suoni-20383619/ .