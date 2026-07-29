Un malore improvviso accusato durante il volo ha costretto un aereo di linea della Transavia, partito da Tunisi e diretto a Nizza, a interrompere il viaggio con un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Alghero nel primo pomeriggio di oggi.

La decisione è stata presa per consentire un rapido intervento dei soccorsi nei confronti di un passeggero di 69 anni, colpito da un infarto mentre il velivolo era in volo.

All'arrivo nello scalo algherese l'uomo è stato preso in carico dal personale del 118, intervenuto con un'ambulanza medicalizzata direttamente sulla pista. Dopo le prime cure è stato trasferito all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva.