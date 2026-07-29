Veri e propri momenti di terrore durante la mattina di oggi, mercoledì 29 luglio 2026, nel tunnel del centro di Olbia, dove intorno alle ore 8:30 un’auto ha preso fuoco mentre percorreva la galleria in direzione Palau.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del fuoco del distaccamento di Olbia, che hanno domato rapidamente l’incendio evitando che il fumo e le fiamme potessero provocare ulteriori danni all’interno del tunnel.

Fortunatamente non si registrano feriti. Al termine delle operazioni di spegnimento sono stati avviati i controlli necessari per verificare le condizioni di sicurezza della galleria.

Il tunnel resta temporaneamente chiuso al traffico in attesa del completamento delle verifiche.