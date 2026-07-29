Una donna residente ad Alghero, già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata dagli agenti della Polizia di Stato lo scorso 22 luglio con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'intervento si inserisce nell'ambito del contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti nel territorio di Alghero, ed è scattato al termine di una mirata attività investigativa condotta dagli operatori, che avevano individuato l’abitazione della donna come possibile luogo di spaccio e avviato specifici servizi di osservazione e appostamento.

Il blitz subito dopo l’arrivo presso il domicilio di un noto assuntore di sostanze stupefacenti. Gli agenti, ipotizzando che fosse in corso una cessione, sono intervenuti tempestivamente entrando nell’appartamento e procedendo con i controlli.

Durante la perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti e sequestrati 36 involucri termosaldati contenenti sostanza stupefacente già suddivisa e pronta per la vendita, due bilancini elettronici di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Gli accertamenti effettuati dal personale della Polizia Scientifica hanno successivamente confermato che la sostanza sequestrata era eroina.

Alla luce della quantità rinvenuta, del confezionamento in singole dosi, delle modalità di occultamento e della presenza degli strumenti ritenuti funzionali all’attività di spaccio, la donna è stata tratta in arresto.