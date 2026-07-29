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Dopo la revoca della sospensione dell’ordine di carcerazione e il ripristino della misura detentiva, un 38enne di Sestu, già noto alle forze dell’ordine, è stato accompagnato in carcere dai Carabinieri.
L’arresto è stato eseguito nelle prime ore della mattinata di oggi, mercoledì 29 luglio 2026, dai militari della Stazione dei Carabinieri di Sestu, in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.
Il provvedimento trae origine da una condanna definitiva per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso a Cagliari nel 2023: l’uomo dovrà scontare ora una pena di due anni e sei mesi di reclusione.
Dopo le formalità di rito negli uffici dell’Arma, il 38enne è stato trasferito alla Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, dove sconterà la pena stabilita dall’autorità giudiziaria.
L’esecuzione del provvedimento rientra nell’ambito delle attività quotidiane dei Carabinieri finalizzate al controllo del territorio e alla piena attuazione delle decisioni della magistratura.