Un controllo di routine in mare ad Alghero si è concluso con l’arresto di un latitante internazionale. I militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Alghero hanno infatti arrestato un cittadino polacco destinatario di un mandato di arresto europeo per reati legati al furto di autoveicoli e al traffico di veicoli rubati.

L’intervento è scattato durante le normali attività di pattugliamento del litorale. Una vedetta delle Fiamme Gialle ha intercettato una moto d’acqua nelle acque antistanti Punta Giglio. Il conducente ha assunto fin da subito un atteggiamento ritenuto sospetto dai militari, che hanno così deciso di accompagnarlo presso la caserma della Guardia di Finanza di Alghero per gli accertamenti di rito.

Gli approfondimenti effettuati attraverso le banche dati in uso alle Forze di polizia hanno permesso di accertare che l’uomo era ricercato a livello europeo in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso per reati transnazionali riconducibili al furto di autovetture e al traffico illecito di veicoli rubati.

Il cittadino polacco è stato quindi arrestato e trasferito nella Casa circondariale “Giovanni Bacchiddu” di Sassari, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa sul mandato di arresto europeo.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività istituzionali svolte dalla Guardia di Finanza per la tutela della sicurezza in mare e conferma il ruolo del comparto aeronavale del Corpo nel controllo delle acque territoriali e nel contrasto alla criminalità, anche di carattere internazionale.