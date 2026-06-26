Tragedia nel pomeriggio di oggi, venerdì 26 giugno 2026, sulla Spiaggia Bianca a Golfo Aranci, dove è morta una turista tedesca di 38 anni.

Sul posto sono intervenuti immediatamente la Guardia Costiera e il personale del servizio medico d'urgenza 118, ma i loro sforzi per rianimarla sono stati purtroppo vani. Le circostanze esatte della sua morte sono attualmente oggetto di indagine, anche se sembra che sia stata causata da un improvviso malore, probabilmente un infarto.

Nella stessa zona costiera, il personale medico del 118 è stato chiamato per soccorrere un bambino che stava quasi annegando. Dopo essere stato stabilizzato sulla spiaggia, il bambino è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.