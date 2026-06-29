L'ondata di grande caldo che sta stringendo la Sardegna nella sua morsa continua a far registrare drammatici episodi di cronaca legati alle alte temperature, in particolare lungo i litorali dell'Isola.

Il dramma più grave si è consumato ieri a Cala Liberotto, nel golfo di Orosei. Un uomo di 75 anni ha avuto un malore sotto l'ombrellone ed è morto. Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati gli altri bagnanti, che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 da Galtelli e l'elicottero Areus da Olbia, ma per il pensionato non c'è stato nulla da fare.

Episodio simile si è verificato, sempre ieri, nella spiaggia di Platamona, nella riviera di Sorso, dove una donna di 48 anni, colta da infarto è stata salvata, prima dai bagnanti che le hanno praticato il massaggio cardiaco, e poi dai medici del 118. La donna è stata trasferita con l'elisoccorso all'ospedale di Sassari, e si trova ora ricoverata in rianimazione.