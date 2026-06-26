Un uomo di 78 anni di Ossi è morto questa mattina sulla spiaggia di Platamona dopo essere stato colto da un infarto. Il malore si è verificato nella zona vicina all’ex Lido Iride.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi con un’ambulanza medicalizzata del 118 e l’elicottero dell’Areus. I medici hanno tentato a lungo di rianimare l’anziano, ma ogni tentativo si è rivelato inutile.

Nonostante le manovre di emergenza eseguite dal personale sanitario, per il 78enne non c’è stato nulla da fare.