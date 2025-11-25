Il meteo in Italia delle prossime ore sarà caratterizzato prevalentemente dal vento, con nuovi nubifragi e correnti fredde provenienti dal Nord in arrivo. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, da giovedì a domenica ci aspettiamo un periodo più asciutto e soleggiato.

Con "una repentina rotazione dei venti da Libeccio a Grecale il vento spingerà tanta umidità e instabilità dal Tirreno verso Lazio e Campania dove si temono altri nubifragi; il Libeccio porterà piogge sparse anche su Toscana, Umbria, Sardegna e Triveneto, con tanta neve sulle Dolomiti", afferma Tedici.

"Dal pomeriggio-sera di martedì 25 novembre - aggiunge - torneranno correnti più fredde da nord, precisamente da nord-est con forte Bora sull'Alto Adriatico, Grecale e Tramontana al Centro-Sud". Di conseguenza, spiega il metereologo, "martedì troveremo piogge torrenziali tra Lazio e Campania, mercoledì invece tornerà un po' di freddo soprattutto sulla fascia adriatica e al Nord, il tutto accompagnato da locali schiarite. Sul fianco occidentale oltre ai nubifragi ci saranno anche mareggiate importanti con onde alte più di 4 metri specie tra Lazio e Campania, così come sulla costa ovest della Sardegna. Da giovedì a domenica il tempo sarà più asciutto e soleggiato, le uniche regioni ancora un po' bersagliate dal maltempo saranno quelle meridionali, in particolare tra Basso Adriatico, Calabria e Sicilia. Le temperature sono in aumento in queste ore e in sensibile calo da mercoledì sera".

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, martedì 25 novembre

Cielo nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli o localmente moderati, in attenuazione in serata.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo.

Venti: moderati o forti occidentali in rotazione da nord-ovest.

Mari: agitati tutti i bacini occidentali, localmente molto agitati i bacini nord-occidentali in serata.

Previsioni per la giornata di domani, mercoledì 26 novembre

Cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli sul settore nord-occidentale.

Temperature: in lieve calo.

Venti: deboli settentrionali.

Mari: agitati.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di giovedì e venerdì saranno caratterizzate da cielo irregolarmente nuvoloso con deboli precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale. Le temperature saranno in progressivo calo in entrambe le giornate. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali, generalmente di intensità moderata con locali rinforzi attesi nella giornata di giovedì in Gallura. I mari occidentali saranno generalmente agitati.