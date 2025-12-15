L’intervento degli agenti della Polizia di Stato in una casa a Sassari, dopo una segnalazione di lite tra un giovane e sua madre, ha portato all'arresto del ragazzo per detenzione ai fini di spaccio di droga.



Durante la perquisizione, sono stati trovati nella camera del giovane due buste di cocaina, hashish, un coltello con tracce di stupefacente e un bilancino di precisione.



Una perquisizione successiva ha portato al rinvenimento di marijuana, ulteriori quantità di hashish e altri oggetti correlati nascosti nell'armadio e nel comodino del giovane, che è stato portato agli Uffici della Questura per l'identificazione, mentre il materiale sequestrato è stato analizzato dalla Polizia Scientifica tramite narcotest.



Il Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Sassari ha ordinato che il giovane fosse tradotto presso l'abitazione e sottoposto a rito direttissimo, che ha poi portato alla convalida dell'arresto e all'imposizione dell'obbligo di dimora con prescrizioni.