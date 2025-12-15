L'ospedale San Giovanni di Dio ospiterà l'evento "Alopecia Areata Day" il prossimo 19 dicembre, coinvolgendo gli specialisti della Dermatologia dell'AOU di Cagliari.

La giornata prevede attività informative sulla malattia e consulti gratuiti, senza necessità di prenotazione, dalle 14:00 alle 18:00 in via Ospedale 46 (ingresso secondario nel vicoletto).

"L’alopecia - afferma la professoressa Laura Atzori, direttrice della Dermatologia del San Giovanni di Dio - è una patologia autoimmune che colpisce gli annessi piliferi portando ad una progressiva scomparsa di capelli e peli su tutto il corpo". "Al San Giovanni di Dio - spiega la dottoressa Silvia Sanna, referente dell’ambulatorio dedicato - è attivo un ambulatorio dedicato che si occupa da tanti anni di questa patologia e che ha la possibilità di prescrivere nuove terapie".

La Dermatologia partecipa attivamente alla campagna nazionale di sensibilizzazione sull'alopecia, promossa dall'Associazione Italiana Pazienti Alopecia and Friends ODV, offrendo informazioni e consulenze insieme al supporto dell'associazione per accogliere i cittadini durante l'evento.