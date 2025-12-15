Il maltempo fa il suo ritorno in Sardegna con temporali di forte intensità, soprattutto nella parte sud-orientale dell'Isola e su tutto il territorio nel corso della giornata.

La Protezione Civile regionale ha emanato un avviso con codice giallo con validità dalle ore 18:00 di oggi, lunedì 15 dicembre, fino alla mezzanotte, per le zone dell'Iglesiente, Campidano e Flumendosa Flumineddu.

Nonostante le piogge, le temperature non subiranno un calo, ma anzi si prevede un aumento delle minime nei primi giorni della settimana, mentre le massime dovrebbero rimanere stabili. Inoltre, i venti provenienti da est e sud-est si rinforzeranno.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, lunedì 15 dicembre

Cielo molto nuvoloso con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati anche moderati a partire dal settore sud-orientale in estensione a tutta l'isola nel corso della giornata.

Temperature: minime in moderato aumento, massime senza variazioni di rilievo.

Venti: deboli o moderati da Est Sud-Est, forti sulla costa meridionale e orientale e sui crinali.

Mari: prevalentemente mossi con moto ondoso in progressivo aumento nel corso della giornata.

Previsioni per la giornata di domani, martedì 16 dicembre 2025

Cielo molto nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati anche moderati sul settore orientale. Attenuazione dei fenomeni a partire dal settore occidentale dalle ore centrali della giornata.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime stazionarie.

Venti: deboli o localmente moderati da Est Sud-Est, forti sulla costa orientale e meridionale nella prima parte della giornata. Tendenza all'attenuazione e alla varabilità già dal primo pomeriggio.

Mari: mossi o molto mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di mercoledì e giovedì saranno caratterizzate da cielo generalmente nuvoloso con isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli sul settore meridionale e sud-orientale. Le temperature minime saranno in diminuzione mercoledì e in aumento il giorno seguente, mentre le massime rimarranno pressochè stazionarie mercoledì mentre tenderanno ad un generale aumento il giorno dopo. I venti soffieranno prevalentemente deboli da est sud-est in rinforzo sul settore meridionale nel corso di giovedì. I mari saranno mossi o molto mossi.