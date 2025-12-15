Durante la mattina di venerdì 12 dicembre, a Sassari, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia locale, con il supporto dei colleghi della Sezione Radiomobile, hanno arrestato un uomo, sospettato di essere coinvolto in atti persecutori e danneggiamento a seguito di incendio, nei confronti dei condomini. Le indagini sono state avviate a causa di una serie di incendi verificatisi nell'area di Largo Budapest nell'ultimo mese, causando preoccupazione tra i residenti.



Negli ultimi giorni sono stati appiccati due incendi: uno alla Peugeot 3008 nella notte di mercoledì 10 dicembre e l'altro a un ciclomotore Yamaha Majestic nella notte di venerdì 12 dicembre. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, i Carabinieri hanno identificato l'uomo sospetto che si aggirava nel cortile dove era parcheggiato il ciclomotore con guanti neri e una tanica di carburante.



Dopo una perquisizione presso l'abitazione dell'uomo, i Carabinieri hanno trovato un accendino, frammenti di diavolina e un'altra tanica di carburante. Sono ancora in corso accertamenti per verificare se l'uomo sia responsabile degli altri incendi che hanno colpito l'area, distruggendo un autocarro e diverse auto.



Su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, l'uomo è stato arrestato e trasferito alla Casa Circondariale di Sassari Bancali in attesa dell'udienza di convalida.