Grande attesa a Ozieri per la presentazione del libro "Roma Criminale" di Giuseppe Scarpa. L'evento è programmato per giovedì 18 dicembre alle 18:00 presso la Sala conferenze del Centro culturale San Francesco. Questo incontro è organizzato dall'Inner Wheel Club di Ozieri, con il supporto dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ozieri e la collaborazione dell’Istituzione San Michele. La giornalista ANSA Antonella Brianda guiderà la conversazione con l'autore.



Il romanzo racconta l'ascesa di Sandro Marinelli, noto come il Boia, capo degli ultras più violenti dell'Olimpico, figura emblematica di un neofascismo aggressivo, leader carismatico e trafficante di droga, coinvolto nel mondo criminale romano. Dopo aver raggiunto posizioni di potere rapidamente, il Boia decide di prendere il controllo assoluto di Roma, del suo sottobosco criminale e del mercato della droga. La sua banda scatena una spirale di violenza che coinvolge la città con l'approvazione della 'ndrangheta e all'insaputa delle autorità.



Il romanzo, ispirato a fatti reali seguiti dall'autore come cronista, offre un'immaginazione cupa e angosciante, mettendo in luce la brutalità del potere oscuro che domina nell'ombra. Il libro viene descritto come un viaggio rapido e spaventoso nella criminalità romana, con il Boia e la sua banda al centro di un incubo che sta avvolgendo la città.



Giuseppe Scarpa, giornalista de “La Repubblica” e autore del romanzo, insieme alla giornalista Antonella Brianda, presenterà il libro a Ozieri. Maria Antonietta Canu, presidente dell'Inner Wheel Club di Ozieri, ha espresso soddisfazione per l'opportunità di promuovere attività culturali come questa, che permettono alla comunità di avvicinarsi a narrativa d'inchiesta e conoscere meglio la storia italiana.



L'evento, aperto al pubblico, si terrà il 18 dicembre alle 18:00 presso la Sala Conferenze di San Francesco a Ozieri. Sarà un'occasione per esplorare i temi e le storie della Roma criminale raccontata nel libro di Scarpa, offrendo un dialogo di qualità accessibile a tutti.



Giuseppe Scarpa, noto per il suo lavoro nell'ambito della cronaca giudiziaria e investigativa, ha trascorso gran parte della sua carriera a Roma, collaborando con importanti testate come “La Repubblica”. Il suo romanzo d'esordio, "Roma Criminale", pubblicato nel 2025, riflette la sua esperienza giornalistica nel raccontare la criminalità romana con uno stile che combina rigore investigativo e forza narrativa, rivelando aspetti oscuri spesso invisibili.