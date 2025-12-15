La principale novità emersa dall’apertura delle buste per il bando sulla continuità territoriale aerea riguarda il rinnovato interesse di Ita Airways per Cagliari, collegamento storico già attivo ai tempi di Alitalia. La compagnia nazionale ha infatti presentato un’offerta per la tratta Cagliari–Roma Fiumicino, entrando in competizione con Aeroitalia, attuale vettore del servizio.

Aeroitalia partecipa complessivamente a cinque gare su sei e punta alla riconferma anche sul collegamento tra Cagliari e Milano Linate, per il quale risulta l’unica compagnia ad aver presentato un’offerta.

Sulle due tratte in continuità territoriale da Olbia prosegue invece il confronto tra Volotea e Aeroitalia: entrambe hanno presentato proposte per i collegamenti con Roma Fiumicino e Milano Linate. Situazione diversa ad Alghero, dove la gara per Milano è andata deserta, mentre per la tratta con Roma Fiumicino è stata presentata una sola offerta, quella di Aeroitalia.

Non è la prima volta che lo scalo di Alghero si trova in una situazione analoga. Nel precedente bando, entrambe le gare per Roma e Milano erano rimaste senza offerte e successivamente assegnate a Ita Airways nell’ottobre 2024.

La commissione di gara è ora impegnata nella verifica della documentazione presentata. Su alcune tratte è emerso un problema tecnico relativo al caricamento del documento di pagamento del contributo Anac, circostanza che verrà gestita attraverso il soccorso istruttorio previsto dalla normativa.

Il bando, pubblicato nei mesi scorsi dall’assessorato regionale dei Trasporti e attualmente oggetto di un ricorso presentato da Aeroitalia, definisce il nuovo modello di continuità territoriale che entrerà in vigore a partire dalla fine di marzo 2026. Tra le principali novità introdotte figurano l’aumento strutturale delle frequenze e dei posti disponibili, una nuova articolazione degli orari in quattro fasce giornaliere — dalle 6 alle 23 — per favorire il ritorno in giornata, e tariffe agevolate per i residenti: circa 30 euro a tratta per Roma e 44 euro per Milano, al netto di Iva e tasse aeroportuali.

Mossa di Aeroitalia a ribasso zero

Colpo di scena durante l’apertura delle buste del bando per la continuità territoriale aerea. Una volta chiarito il quadro delle compagnie in gara sulle sei tratte soggette a oneri di servizio pubblico, Aeroitalia ha fatto mettere a verbale, tramite l’amministratore delegato Gaetano Intrieri, che parteciperà a tutti i bandi per i quali ha presentato offerte con ribasso pari a zero, quindi senza richiedere alcuna compensazione economica. Una scelta inattesa che potrebbe ridisegnare fin da subito il confronto con Ita Airways e Volotea. Aeroitalia è in corsa su cinque collegamenti: Cagliari–Roma, Cagliari–Milano Linate (dove è l’unica offerente), Olbia–Roma Fiumicino, Olbia–Milano Linate e Alghero–Roma, anche in questo caso come unico vettore. Dalla verifica degli atti emerge inoltre che sulle tratte Cagliari–Fiumicino e Olbia–Linate le offerte risultano presentate in compartecipazione da Ita Airways e Volotea.

Volotea e ITA Airways insieme per le rotte Cagliari-Roma e Olbia-Milano

Volotea e ITA Airways hanno presentato un’offerta congiunta per partecipare alle gare della continuità territoriale in Sardegna sulle rotte Cagliari–Roma Fiumicino e Olbia–Milano Linate, con l’impegno a costituire un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) in caso di aggiudicazione. “Grazie all'esperienza pluriennale di Volotea nella gestione di rotte in regime di continuità territoriale [...] e alla capillarità della rete di ITA [...] i passeggeri potranno beneficiare di un servizio integrato che punta sull'affidabilità operativa e sull'accessibilità delle tariffe”, spiegano da ITA Airways. L’obiettivo è assicurare collegamenti costanti durante tutto l’anno, con orari e servizi pensati per salute, lavoro, studio e turismo. Carlos Muñoz, CEO di Volotea, parla di “una proposta forte, sinergica e sostenibile”, mentre Joerg Eberhart di ITA sottolinea che la partnership permetterà di offrire ai sardi un servizio efficiente e affidabile, sfruttando la rete europea di Volotea e garantendo nuove opportunità di collegamento dall’hub di Roma Fiumicino con trasferimento diretto dei bagagli fino alla destinazione finale.