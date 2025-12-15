Con un finanziamento di cinque milioni di euro, l'assessora regionale del Lavoro, Desirè Manca, ha comunicato il lancio di un nuovo programma occupazionale, che ha ottenuto l'approvazione della Giunta, che mira all'assunzione di guide turistiche e guide ambientali escursionistiche qualificate.

“La Sardegna custodisce un patrimonio culturale, storico e paesaggistico straordinario che, tuttavia, rimane spesso sottovalutato, frammentato e non adeguatamente valorizzato. Molti Comuni, soprattutto quelli dell’entroterra e delle aree a bassa densità demografica, non dispongono di risorse professionali stabili né di strumenti idonei per promuovere il proprio patrimonio in modo strutturato e sostenibile”.

“Per rispondere alle esigenze manifestate dai territori – ha dichiarato l’esponente della Giunta – abbiamo scelto di destinare cospicue risorse per l’attivazione di cantieri occupazionali, finalizzati a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale e naturalistico della Sardegna. Un intervento che contribuirà anche alla destagionalizzazione dell’offerta turistica e alla creazione di opportunità lavorative solide e durature”.

Per assicurare una continuità e la possibilità di stabilizzazione anche dopo la chiusura del cantiere, il progetto include iniziative di supporto per avviare nuove attività imprenditoriali gestite dal Servizio dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL). Lo scopo principale è quello di trasformare le competenze acquisite durante il lavoro in un'opportunità tangibile per intraprendere un'attività imprenditoriale.

“Proprio per promuovere opportunità occupazionali stabili nel tempo – ha aggiunto l’assessora – al termine del cantiere è stato previsto un percorso strutturato di orientamento e supporto alla creazione d’impresa, rivolto a tutti coloro che desiderano intraprendere un cammino autonomo e sostenibile nel mondo del lavoro. Grazie a un accompagnamento qualificato, i lavoratori saranno guidati nello sviluppo e nel consolidamento della propria idea imprenditoriale, con la possibilità di trasformarla in un progetto solido e strutturato. Si tratta di un impegno concreto che conferma la centralità di una politica orientata alla stabilizzazione, alla promozione di un lavoro sicuro e alla tutela della qualità della vita delle persone”.