Quattro giorni tra culto, spiritualità e tradizione a Bonnanaro, con i festeggiamenti in onore di San Giorgio Martire dal 22 al 25 aprile.

Il paese, immerso nel verde che sorge nella vallata tra il monte Pelao e il monte Arana, si prepara quindi a celebrare il santo, la cui data di morte risalirebbe, secondo la tradizione, al giorno 23 aprile del 1117, e che divenne vescovo di Suelli a soli 22 anni.

Sempre attento alle esigenze dei più poveri, gli venne attribuito anche il compimento di diversi miracoli.

La manifestazione è organizzata dal Comitato San Giorgio Martire, che ringrazia di cuore il parroco, l'Amministrazione comunale, la Pro Loco, l'Arma dei Carabinieri, la comunità, tutti gli sponsor e tutti coloro che si sono prodigati per la buona riuscita della festa.

IL PROGRAMMA

Si parte martedì 14 aprile alle ore 18.00: con l'inizio della Novena.

Mercoledì 22 aprile, alle ore 18.00, la Novena e vespri solenni; alle ore 22:00, in Piazza San Giorgio, "Cantadores a chiterra" con Emanuele Bazzoni, Francesco Dessena e Daniele Giallara. Alla chitarra Alessandro Carta e alla fisarmonica Alberto Caddeo.

Giovedì 23 aprile, alle ore 8:00 la Santa messa; alle ore 10.00 la processione con rappresentanza di costumi tradizionali e banda musicale. Il Santo sarà affiancato dal Sacro militare ordine Costantino di San Giorgio. A seguire benedizione dei cavalieri e messa solenne. Alle ore 17.00 in Piazza San Giorgio, intrattenimento balli di gruppo con Antonio Tanca, alle ore 22.00 in Piazza Cavour il concerto dei "Pinguini tattici similari"

Venerdì 24 aprile, alle ore 16.00, in via Garibaldi, giochi per i bambini; alle ore 22.00, in Piazza Cavour, il grande concerto di "Anna Tatangelo"

Sabato 25 aprile, alle ore 13:00, in via della Regione, il pranzo conviviale. A seguire intrattenimento musicale ed estrazione dei biglietti della lotteria.

Domenica 3 maggio, alle ore 18:00, la Santa messa e cambio della bandiera.