Un pacchetto complessivo da 25 milioni di euro per la città di Cagliari, destinato a interventi su manutenzioni, infrastrutture, sociale, cultura e sicurezza del territorio. È quanto annunciato dal sindaco Massimo Zedda, che ha illustrato il quadro delle risorse previste per il 2026, in larga parte vincolate e già programmate.

"Venticinque milioni per la città di Cagliari, la maggior parte provenienti dalla Regione con un vincolo di destinazione - ha affermato il primo cittadino - 5 milioni e 300 mila euro per le manutenzioni ordinarie di impianti sportivi, beni culturali e scuole, 1 milione per il ripristino e il rafforzamento dei moli a Marina Piccola, 1 milione e 100 mila per gli interventi infrastrutturali finalizzati alla salvaguardia da eventi eccezionali e la manutenzione straordinaria della rete pluviale a Pirri, 4 milioni e 100 mila per la connessione ciclopedonale tra i quartieri Monte Mixi e La Palma con l’itinerario ciclabile lungo il canale di Terramaini, 310 mila euro per la prosecuzione dei lavori della pista ciclabile nel tratto tra Terramaini e le vie Tramontana e dei Conversi, oltre 4 milioni per servizi sociali, autonomia degli anziani non autosufficienti, sostegno socio-educativo dei minori, potenziamento dei centri famiglia, giustizia riparativa, tutela delle persone con handicap grave, dimissioni protette e servizi di prevenzione e contrasto alla violenza, 200 mila euro per gli interventi di tutela, valorizzazione e fruizione della villa di Tigellio, 500 mila euro per la riqualificazione della piscina comunale di via Pessagno-Monte Mixi".

"Tre milioni e 100 mila euro per gli interventi già realizzati - ha detto ancora Massimo Zedda - e in corso per il ripristino dei luoghi dopo il ciclone Harry, di cui 1 milione e 600 mila per la messa in sicurezza delle alberature e dei parchi comunali, 1 milione e 300 mila per la messa in sicurezza del lungomare Poetto e di quello di Sant’Elia, 68 mila euro per il lavoro straordinario del personale dipendente e 40 mila euro per l’allestimento di strutture temporanee di accoglienza per persone senza fissa dimora".

"Ulteriori risorse - ha spiegato ancora il sindaco - saranno destinate ad attività culturali e di spettacolo, alla realizzazione e all’allestimento di uno spazio per eventi, ai servizi di comunicazione e promozione turistica, all’apertura al pubblico di beni culturali pubblici e privati, alle spese di gestione del teatro Sergio Atzeni, all’affidamento dell’incarico di direttore dei musei e a contributi ad associazioni culturali, oltre ad altre misure definite in accordo con le associazioni di categoria".

"Infine 500 mila euro per il secondo lotto di viale Trieste, 300 mila euro per lavori di somma urgenza nel bastione di Saint Remy e nella Galleria dello Sperone e 52 mila euro per la manutenzione del parco Orto dei Cappuccini - conclude il sindaco di Cagliari -. Le cifre sono state arrotondate per difetto. Questa è solo una parte delle risorse che stanzieremo durante il 2026. Per quanto riguarda le manutenzioni, l’appalto per strade, piazze e marciapiedi partirà il 1° giugno, quello sull’illuminazione pubblica è partito il 1° marzo, mentre l’appalto sulla raccolta dei rifiuti è in fase di aggiudicazione con nuovi servizi di pulizia e decoro".