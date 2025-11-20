Momenti di paura questa mattina in via Tempio, a Sassari, dove un principio d’incendio divampato all’interno di un appartamento ha costretto alla chiusura temporanea della strada e all’intervento urgente dei vigili del fuoco.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite da una lampada che si è incendiata a causa un corto circuito.

I vigili del fuoco, accorsi sul posto, hanno spento le fiamme e stanno ora provvedendo a bonificare gli ambienti. Non si registrano feriti o intossicati. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Ancora non quantificati i danni.