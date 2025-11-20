Dai grandi cantieri ai piccoli ma fondamentali interventi di manutenzione: l’amministrazione comunale di Cagliari continua a investire sugli impianti sportivi cittadini. L’ultimo tassello arriva dal Palazzetto dello Sport di via Rockefeller, storico punto di riferimento di basket e pallavolo, dove sono stati completati i lavori per l’installazione delle nuove sedute con schienale nelle tribune, più comode e conformi agli standard FIFA e UEFA.

L’intervento dà attuazione alla delibera n.199/2025 approvata lo scorso 16 settembre dalla Giunta comunale, che ha stanziato 30mila euro di fondi comunali per migliorare la fruibilità dell’impianto, frequentato ogni settimana da società impegnate nei campionati nazionali e da centinaia di spettatori.

“Oltre alle grandi opere – dal nuovo stadio al nuovo palazzetto che nasceranno nel quartiere di Sant’Elia – stiamo lavorando per rinnovare e monitorare costantemente gli impianti storici della città”, spiega l’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta. “Il Palazzetto di via Rockefeller è uno di questi: un impianto molto utilizzato, che meritava interventi puntuali come la sostituzione delle sedute”.

E non finisce qui. Il Comune ha già programmato il rifacimento degli spogliatoi per atleti e arbitri, oltre a un intervento sui servizi igienici del pubblico, così da rendere l’impianto più moderno e accogliente. “Il lavoro continua – conclude Macciotta – con una visione che unisce i grandi investimenti strutturali alle manutenzioni costanti del patrimonio sportivo esistente”.