Un clima familiare sempre più teso, segnato da episodi di aggressività che avrebbero reso impossibile la convivenza. È questo lo scenario emerso dalle indagini che, nel tardo pomeriggio di ieri, hanno portato i Carabinieri della Stazione di Selargius a dare esecuzione a una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento nei confronti di un operaio 45enne.

Il provvedimento è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cagliari, dopo che le dichiarazioni della moglie hanno delineato un quadro fatto di comportamenti ripetuti e, secondo quanto ricostruito, connotati da aggressività fisica e verbale.

Dalla testimonianza della donna emergerebbero episodi che avrebbero minato profondamente la serenità domestica, creando una situazione ritenuta non più sostenibile. Gli accertamenti dei Carabinieri hanno permesso di mettere a fuoco elementi ritenuti sufficienti a giustificare l’adozione di misure volte alla tutela della donna.

L’uomo è stato formalmente informato delle prescrizioni impostegli e dovrà ora attenersi scrupolosamente alle limitazioni disposte dall’autorità giudiziaria.