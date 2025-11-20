In merito alle notizie diffuse dagli organi di stampa, l’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari precisa che le misure adottate dalla direzione aziendale, comunicate ai direttori delle strutture cliniche, non prevedono alcuna sospensione dei ricoveri, ma una modulazione temporanea e straordinaria dei soli ricoveri non urgenti, quelli cioè programmabili senza pericolo per il paziente (cosiddetti "in elezione").

«Tale limitazione riguarda esclusivamente le strutture che hanno raggiunto il 100% dell’occupazione dei posti letto destinati ai casi gravi, urgenti e tempo-dipendenti - ha precisato Mario Palermo, commissario straordinario dell’Aou di Sassari - Questo per preservare non solo la dignità umana dei pazienti altrimenti costretti su barelle e spesso nei corridoi, ma anche la loro stessa sicurezza».

La direzione precisa inoltre che le strutture che dispongono di posti letto continueranno a ricoverare in elezione e le urgenze differibili non procrastinabili saranno comunque assicurate, su valutazione clinica del direttore della struttura complessa.

In questo contesto, l'Aou di Sassari sottolinea che non esiste alcuno “stop ai ricoveri”: affermarlo sui social o in altri spazi informativi senza basarsi sui fatti, rappresenta una forma di strumentalizzazione priva di fondamento e profondamente scorretta verso cittadini e operatori sanitari. «Le motivazioni del sovraffollamento dei reparti, dettagliatamente richiamate nella nota della direzione aziendale, derivano da fattori molteplici e di remota origine che la nuova direzione, in carica da soli sei mesi, ha ereditato», ha dichiarato il dottor Palermo.

Il commissario straordinario esprime infine un sincero ringraziamento a tutto il personale dell’Aou di Sassari, che ogni giorno opera con professionalità, abnegazione e senso del dovere e di appartenenza e chiede alla comunità comprensione per una situazione che non è stata creata ma che viene gestita con responsabilità e con l’impegno costante di lavorare quotidianamente per il bene della salute pubblica.