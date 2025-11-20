Un servizio di controllo del territorio si è trasformato in un’operazione antidroga a tutti gli effetti ieri a Golfo Aranci, dove la Guardia di Finanza ha arrestato un 30enne del posto trovato con 65 grammi di cocaina, parte dei quali già confezionati in dosi pronte per essere immesse sul mercato.

Tutto è partito da un controllo di routine: durante un pattugliamento, le Fiamme Gialle hanno fermato un pensionato ultraottantenne, italiano, che aveva con sé una piccola quantità di cocaina. Un dettaglio che non è passato inosservato ai finanzieri, i quali — anche grazie al supporto delle unità cinofile — hanno approfondito gli accertamenti, scoprendo che l’uomo utilizzava un’auto intestata proprio al 30enne poi arrestato.

Il fiuto del cane antidroga ha indirizzato i militari verso l’abitazione del giovane, situata nel centro urbano di Golfo Aranci. La perquisizione ha confermato i sospetti: nella casa sono stati rinvenuti circa 65 grammi di cocaina, parte già suddivisa in involucri destinati alla vendita, oltre a denaro contante di diverso taglio, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Tutto il materiale è stato sequestrato. Per il trentenne sono scattati l’arresto e i domiciliari, su disposizione della Procura di Tempio Pausania; l’anziano è stato invece denunciato a piede libero.