La comunità di Alghero ha da ieri, martedì 7 luglio 2026, una nuova centenaria: la signora Maria Teresa Fois ha spento le sue 100 candeline, festeggiando un traguardo speciale circondata dall’affetto della sua famiglia.

Per l’occasione, a farle visita sono stati il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, il presidente del Consiglio comunale Mimmo Pirisi e il vicesindaco Francesco Marinaro, che le hanno consegnato un mazzo di fiori e una pergamena celebrativa a nome dell’amministrazione.

La signora Maria Teresa ha condiviso questo momento di festa insieme ai suoi tre figli, ai sette nipoti e ai nove pronipoti, una grande famiglia che ha voluto stringersi attorno a lei per celebrare un secolo di vita.

Sposata con Giovanni Sechi, scomparso nel 1985, Maria Teresa Fois è stata per molti anni un volto conosciuto della città. Insieme al marito ha infatti gestito il rinomato negozio di alimentari di Largo San Francesco, diventato nel tempo un punto di riferimento per tanti algheresi.

Un compleanno speciale che racconta una storia fatta di affetti, lavoro e legame con la comunità.