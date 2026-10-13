Il Comune di Cagliari aderisce alla Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico. Nella serata di oggi, martedì 13 ottobre, il torrino del Bastione di Saint Remy sarà illuminato di rosa, un gesto simbolico per esprimere sostegno all'iniziativa.

La ricorrenza coinvolge diverse realtà in tutta Italia e punta a richiamare l'attenzione su una patologia che richiede sensibilizzazione e consapevolezza. Tra i temi centrali delle iniziative promosse a livello nazionale ci sono l'importanza della prevenzione e l'accesso alle cure.

Con l'illuminazione del monumento cittadino, l'amministrazione comunale partecipa alla giornata dedicata a informare e mantenere alta l'attenzione sul tumore al seno metastatico.