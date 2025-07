La fortuna fa tappa in Sardegna, e più precisamente a Castelsardo, dove un fortunato giocatore ha centrato la vincita massima da 500.000 euro con il concorso VinciCasa. A darne notizia è l’Agenzia Agimeg.

La vincita è stata realizzata nell’estrazione di ieri, mercoledì 23 luglio, grazie a una schedina giocata presso il punto vendita Sisal Bar Tabacchi di Corso Italia 141. Il giocatore ha indovinato la combinazione vincente – 3, 5, 13, 17, 22 – conquistando così il premio di prima categoria, assegnato a chi centra 5 numeri su 40. Si tratta della 217ª casa vinta dalla nascita del concorso VinciCasa.

Il premio è suddiviso in due parti: 200.000 euro in contanti, subito disponibili e utilizzabili liberamente; 300.000 euro vincolati all’acquisto di uno o più immobili in Italia, a scelta del vincitore.

Il fortunato giocatore avrà due anni di tempo per scegliere la casa, in totale libertà e ovunque nel territorio nazionale.