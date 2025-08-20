Operazione di salvataggio alle ore 12:25 di oggi, mercoledì 20 agosto, da parte del Presidio Acquatico dei Vigili del fuoco di Budoni, intervenuti per soccorrere le persone a bordo di una barca a vela lunga 12 metri.

L'imbarcazione era incagliata vicino al porto di Porto Ottiolu ed è stata raggiunta dal presidio nautico su disposizione della Guardia Costiera.

La squadra, composta da un gommone e un moto d'acqua, ha prontamente salvato e trasportato a terra i tre membri dell'equipaggio che si trovavano a bordo al momento dell'incidente.