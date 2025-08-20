Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 20 agosto, a Cagliari, a causa di un'esplosione proveniente dalla cappa di aspirazione della cucina di un appartamento situato in via Dalmazia, che ha provocato ustioni di diversa gravità al viso, all'addome e alla mano a un uomo, trasferito poi presso l'ospedale Brotzu.

Un altro abitante ha riportato una ferita alla gamba a causa dell'incidente, ha inalato fumo ed è stato assistito sul posto dai medici del 118, sebbene abbia deciso di non essere trasportato al Pronto Soccorso.

Fortunatamente, l'incendio causato dall'esplosione è stato prontamente domato dalle squadre dei Vigili del fuoco, e le condizioni delle persone coinvolte non sono gravi.

Per precauzione, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico dalla polizia locale.