La madre del 13enne rom coinvolto nell'incidente mortale che ha causato la morte della 71enne Cecilia De Astis, investita a Milano da un'auto rubata lo scorso 11 agosto mentre camminava in via Saponaro, nel quartiere Gratosoglio, è stata arrestata.

Durante il fermo, come riporta Tg Com 24, sono stati trovati addosso alla donna di 33 anni oltre 130 grammi di gioielli in oro e più di 1.500 euro in contanti, il che ha portato alla sua denuncia per ricettazione.

I suoi figli, non imputabili perché minori di 14 anni, si trovano attualmente in una comunità protetta, come stabilito dalla Procura dei Minori.

La notte del 14 agosto, un gruppo di ragazzini è stato individuato dagli agenti e poco dopo, il 13enne alla guida di una Citroen bianca che ha investito la 71enne è scappato, ma è stato rintracciato da una volante della polizia.

A bordo dell'auto che ha ucciso la signora Cecilia c'erano l'altro figlio della 33enne, di 12 anni, e una bambina di 11, già rintracciata dalla polizia locale. Attualmente, gli investigatori stanno ancora cercando il quarto bambino, sempre di 11 anni, che era presente nel veicolo al momento dell'accaduto.