Serata di paura lungo la SS291 VAR, la strada a scorrimento veloce che collega Sassari ad Alghero. Intorno alle 20:40 di ieri, all’altezza del chilometro 12 in direzione Alghero, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto tre auto, una delle quali si è ribaltata.

Ancora da chiarire le cause dello scontro, che ha provocato il ferimento di cinque persone, tra cui un minore. Tutti i feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati al pronto soccorso per accertamenti e cure. Le loro condizioni non sarebbero gravi, ma restano sotto osservazione.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Alghero, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’intera area dell’incidente, verificando lo stato dei feriti e collaborando con i sanitari nelle operazioni di soccorso. Presente anche la polizia stradale, incaricata di effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il traffico ha subito rallentamenti per tutta la durata dell’intervento.