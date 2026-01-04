I Vigili del fuoco di Sassari sono intervenuti ieri sera, sabato 3 gennaio, nel centro abitato di Tissi, allertate per un incendio sviluppatosi all'interno di un'abitazione.

Grazie al tempestivo soccorso, le fiamme sono state circoscritte evitando che il rogo si propagasse alle strutture adiacenti.

Al momento dell’evento, l’immobile non era abitato: i proprietari si trovavano infatti in fase di trasloco. Non si registrano feriti o intossicati.

Dopo le operazioni di spegnimento, il personale ha provveduto alla messa in sicurezza dei locali e alla verifica della stabilità dell'edificio. Le cause dell'innesco sono attualmente in fase di accertamento.