La redazione di Sardegna Live propone anche per il 2025 il Premio "SARDO DELL’ANNO", giunto alla sua decima edizione.

PREMIO SARDEGNA LIVE

Il Premio Sardegna Live è un concorso annuale che, attraverso il voto espresso dai lettori sulla piattaforma web di Sardegna Live, assegna l'atteso riconoscimento al personaggio preferito dell'anno fra una rosa di dieci nomi che si sono distinti nei vari ambiti: dalla cultura allo sport, dallo spettacolo alla comicità, dalle battaglie civili all'imprenditoria.

I CANDIDATI DEL 2025

La nostra redazione ha individuato per la X^ edizione del Premio Sardegna Live "Il Sardo dell'anno" i seguenti nomi:

EroCaddeo (cantante) , nome d'arte di Damiano Caddeo, l'artista di Sinnai che si è fatto conoscere dal grande pubblico come finalista di X Factor 2025, distinguendosi per il suo stile emotivo e autentico nel cantautorato pop anche grazie a singoli come Punto che hanno scalato le classifiche nazionali.

Giuseppe Ignazio Loi e Virginia Raffaele (attori) , protagonisti del film di Riccardo Milani La vita va così, presentato alla Festa del Cinema di Roma, che racconta la storia del pastore Ovidio Marras, il quale, negli anni Duemila, si oppose alla speculazione edilizia che minacciava i terreni di sua proprietà a Capo Malfatano.

Geppi Cucciari (conduttrice tv), protagonista da anni nel mondo della cultura e dello spettacolo italiano, nel 2025 ha continuato a essere una figura di rilievo anche grazie al successo della trasmissione televisiva Splendida cornice, che conduce con ottimi ascolti su Rai3. A febbraio ha co‑condotto la quarta serata del Festival di Sanremo, anche lei ha fatto parte del cast del film La vita va così.

Piergiorgio Pulixi (scrittore) , si è distinto per premi letterari di rilievo, nuove pubblicazioni di successo e una forte presenza in festival ed eventi culturali con titoli come Se i gatti potessero parlare. Ha innovato il noir italiano, mantenendo alta la visibilità della Sardegna nel panorama editoriale nazionale ed europeo.

Alessia Orro (pallavolista) , si è confermata una delle più grandi atlete italiane del momento trascinando l’Italia alla vittoria dei Mondiali di pallavolo femminile, venendo eletta MVP e miglior palleggiatrice del torneo e portando il titolo iridato in Italia dopo 23 anni. Ha inoltre vinto la Supercoppa turca con il Fenerbahçe Istanbul.

Don Francesco Marruncheddu (sacerdote) , parroco della chiesa di San Giovanni Bosco a Sassari, è l'autore del testo della canzone contro la guerra Ci pensa il vento, interpretata dalla piccola Emma Dakoli e vincitrice del 68° Zecchino d'Oro.

Riyad Idrissi (calciatore) , giovane talento del Cagliari, classe 2005, è nato a Sadali e cresciuto nel settore giovanile rossoblù. Dopo la gavetta in Serie B, è tornato in Sardegna segnando proprio col Cagliari il suo primo gol in massima serie fino a esordire con la Nazionale italiana Under-21.

Alessandro Pili (comico) , noto soprattutto per il suo iconico personaggio del Sindaco di Scraffingiu, protagonista di programmi televisivi e radiofonici, nel 2025 ha continuato ad animare show e serate portando la sua comicità nelle piazze. Ha anche pubblicato un singolo folk-umoristico dal titolo Etta Folk, segnando un’altra forma di presenza artistica nel panorama culturale sardo.

Cristiano Delrio (creator comico) , nel 2025 ha conosciuto la popolarità grazie ai video social che con personaggi come Gabriellina richiamano le dinamiche sociali della provincia sarda. Le visualizzazioni crescenti gli hanno permesso di proporre una serie di live show che hanno accresciuto ulteriormente l'interazione con la sua community digitale.

Beniamino Zuncheddu e Irene Testa (ergastolano per errore e garante regionale dei diritti dei detenuti), per l'importante proposta di legge che stanno portando avanti volta a garantire un assegno provvisorio a chi viene assolto dopo un’ingiusta detenzione. L'obiettivo è quello di garantire un sostegno economico alle persone in attesa del risarcimento. Zuncheddu è stato infatti ingiustamente condannato e detenuto per 33 anni, poi assolto per non aver commesso il crimine.

LA FESTA PER IL SARDO DELL'ANNO

L’iniziativa, che la testata web ha ideato e promosso nel 2013, ha visto trionfare in oltre un decennio personaggi del calibro di Daniele Conti (calciatore), i Tazenda (gruppo musicale), Maria Giovanna Cherchi (cantante), Gian Daniele Calbini (cantante-pastore), Carlo Sanna (fantino), Dj Fanny (DJ), Jacopo Cullin (attore), Dany Cabras (tiktoker), Maria Luisa Congiu (cantautrice).

Nel corso degli anni Sardegna Live ha raccontato al mondo globale la vita dell’Isola analizzandone gli aspetti e svelandone gli scorci più suggestivi, ma soprattutto dando voce ai sardi che sono i veri destinatari di un lavoro attento, generoso e appassionato.

I sardi e non solo sono chiamati ancora una volta a esprimere una preferenza tra una rosa di 10 nomi per assegnare il Premio “Sardo dell’anno” che sarà proclamato il prossimo 5 gennaio 2026, al termine delle votazioni online aperte a tutti.

Il Trofeo “Sardo dell’anno” sarà consegnato al vincitore durante il Gran Galà di musica e spettacolo organizzato da Sardegna Live e condotto da Giuliano Marongiu. Nel corso della manifestazione, trasmessa in diretta da Sardegna Live, sarà consegnato anche il Premio alla carriera "Sardo per sempre" a un personaggio meritevole individuato dalla redazione.