Dal furto alla sorpresa a lieto fine, con una proposta di matrimonio inattesa arrivata direttamente in commissariato. È accaduto a Milano, dove un giovane turista brasiliano ha trasformato un episodio spiacevole in un momento indimenticabile.

Il 28enne era in viaggio con la fidanzata verso Verona, dove aveva programmato di chiederle la mano sul celebre balcone di Giulietta. I suoi piani sono però saltati nella mattinata di lunedì 29 dicembre, quando, all’interno della stazione di Milano Centrale, è stato derubato di zaino e valigia, all’interno dei quali custodiva anche l’anello destinato alla proposta.

Dopo aver sporto denuncia alla pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine in servizio nello scalo ferroviario, le indagini della Polfer hanno preso rapidamente una svolta decisiva. Grazie al sistema Gps presente nello zaino, gli agenti sono riusciti a individuare il responsabile del furto mentre si trovava in un bar di via dei Transiti. All’interno di un trolley in suo possesso è stato recuperato l’anello in argento, poi riconsegnato al legittimo proprietario negli uffici della Polizia di Stato.

Ed è proprio durante la restituzione che il giovane ha deciso di non rimandare oltre: davanti agli agenti, nell’ufficio denunce della stazione di Milano Centrale, ha improvvisato la proposta di matrimonio alla fidanzata. L’autore del furto, un cittadino algerino di 35 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per ricettazione.

Una vicenda che, nonostante l’amaro inizio, si è conclusa con un finale decisamente romantico.