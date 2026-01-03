PHOTO
Donald Trump ha diffuso su Truth Social un’immagine destinata a fare il giro del mondo: Nicolas Maduro ritratto a bordo della nave militare statunitense Iwo Jima, mentre viene trasferito verso gli Stati Uniti. Nella foto il leader venezuelano appare ammanettato, con una bottiglietta di plastica senza tappo stretta nella mano destra, indossa una tuta grigia di un noto marchio americano, cuffie sulle orecchie e grandi occhiali oscuranti.
Lo scatto arriva dopo il blitz notturno delle forze speciali statunitensi a Caracas, durante il quale Maduro è stato catturato insieme alla moglie. Secondo quanto riferito da fonti citate dall’emittente Abc, il presidente venezuelano sarà condotto inizialmente alla base militare di Guantanamo, prima di essere imbarcato su un aereo dell’Fbi diretto a New York.
Un trasferimento che segna un passaggio cruciale nella vicenda e che il tycoon ha scelto di rendere pubblico con un’immagine dal forte impatto simbolico.