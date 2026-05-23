Prosegue a Cagliari la Louis Vuitton 38th America’s Cup, che sta richiamando nel Golfo migliaia di appassionati e turisti per assistere alle spettacolari regate delle squadre internazionali.

In questo contesto, la Polizia di Stato è impegnata con un articolato dispositivo di sicurezza che vede gli operatori presenti a terra, in mare e dal cielo per garantire il regolare svolgimento della manifestazione e la sicurezza del pubblico all’interno del Race Village e nelle aree portuali.

Gli agenti presidiano i punti di maggiore afflusso, monitorano l’area costiera e collaborano con tutte le componenti impegnate nell’organizzazione dell’evento sportivo internazionale. Presente anche uno stand istituzionale della Polizia di Stato all’interno del Race Village, presso il porto cittadino, dove cittadini e visitatori possono incontrare gli operatori e conoscere più da vicino le attività svolte quotidianamente sul territorio.

Sul fronte sportivo, continua intanto il momento positivo dei giovani di Luna Rossa, protagonisti nelle regate preliminari in vista della sfida di Napoli 2027. Il team Women and Youth guidato da Marco Gradoni e Margherita Porro mantiene il comando della classifica dopo una giornata ricca di emozioni, davanti ai neozelandesi di Nathan Outteridge. Terza la barca senior di Luna Rossa con Peter Burling e Ruggero Tita.

Decisive le ultime prove disputate nel Golfo di Cagliari, con i giovani azzurri capaci di conquistare due vittorie prestigiose proprio contro Team New Zealand. Domani, a partire dalle 15, sono in programma le ultime due regate di flotta e il match race finale tra i primi due equipaggi classificati.

La presenza della Polizia di Stato accompagna così uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’anno, assicurando controlli, assistenza e sicurezza durante tutte le fasi della manifestazione.

Il sindaco Massimo Zedda: "America's Cup test e vetrina per Cagliari"

"Sono giorni di festa in città. Le strade di Cagliari, dal centro al porto fino ai colli panoramici sono gremite di persone, appassionati e tifosi da tutto il mondo. Le squadre che sfrecciano sul mare e sfidano il vento vivono poi la nostra quotidianità, si innamorano dei nostri scorci, frequentano i locali e le piazze. Conosciamo bene le nostre potenzialità e questi giorni sono un test per tutti noi". Lo scrive sui social il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, nella seconda giornata di regate preliminari della Louis Vuitton 38/a America's Cup in vista della sfida di Napoli 2027.

"I settori dell'ospitalità, del turismo, del commercio, dei servizi si confrontano con un evento internazionale che consegna alla nostra Isola una visibilità mondiale, sfidante, preziosa e da gestire al meglio - aggiunge - Ciò che conta è mostrare ciò che siamo e siamo sempre stati, una terra ospitale di lavoratori e di persone rispettose delle bellezze naturali, consapevoli delle nostre fragilità e potenzialità. Continuiamo a impegnarci per non snaturarci, ma per migliorare la nostra offerta, i nostri prodotti ed esperienze. Lavoriamo insieme per un modello sostenibile di sviluppo e di benessere collettivo e condiviso".