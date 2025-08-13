Un saluto carico di riconoscenza quello che, questa mattina, mercoledì 13 agosto, il Generale di Divisione Stefano Iasson ha rivolto ai Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari. Il Comandante della Legione Carabinieri “Sardegna”, prossimo a lasciare l’incarico per assumere dal mese di settembre un nuovo prestigioso ruolo, ha voluto incontrare personalmente i militari che in questi oltre due anni hanno condiviso con lui impegno, dedizione e servizio alla comunità.

Ad accoglierlo, nella sede del Comando Provinciale, il Colonnello Massimiliano Pricchiazzi, insieme a una rappresentanza di Ufficiali, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri in servizio nell’intero nord Sardegna, oltre ai colleghi dei Reparti Speciali presenti in provincia.

Nel suo intervento, il Generale Iasson ha ripercorso idealmente i due anni trascorsi in Sardegna, sottolineando il valore del lavoro svolto dall’Arma sul territorio e ringraziando ogni singolo militare per la costanza e la professionalità dimostrate. Ha salutato personalmente tutti i presenti, esprimendo gratitudine per la loro dedizione e per la delicata e preziosa opera quotidiana a favore della comunità sassarese.

Un momento di particolare vicinanza è stato riservato anche ai colleghi in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri, ai quali il Generale ha rivolto parole di stima e apprezzamento.

L’incontro si è concluso con una foto ricordo insieme ai militari e con la firma del memoriale del servizio, prima di un momento conviviale all’interno dell’ufficio del Comandante di Stazione.