PHOTO
La Direzione generale della Protezione civile della Regione Sardegna ha diramato il bollettino di previsione del pericolo incendi per la giornata di giovedì 14 agosto.
Gran parte del territorio regionale sarà in codice giallo (pericolosità media), ma in alcune aree si prevede codice arancione (pericolosità alta), con conseguente attivazione della fase di attenzione rinforzata.
Nelle zone a rischio (foto mappa in basso) le condizioni meteo e ambientali potrebbero favorire l’innesco e la rapida propagazione di incendi. In questi settori, in caso di roghi non tempestivamente affrontati, potrebbe rendersi necessario il concorso della flotta aerea statale per le operazioni di spegnimento.
La Protezione civile ricorda che: il codice giallo indica una pericolosità media, con necessità di pronta risposta operativa; il codice arancione segnala una pericolosità alta, in cui il rischio di propagazione è più marcato e l’intervento può richiedere mezzi straordinari.
Si raccomanda alla popolazione la massima prudenza: evitare l’uso di fiamme libere, non abbandonare rifiuti o materiali infiammabili e segnalare tempestivamente qualsiasi focolaio al numero di emergenza 1515 o 112.