Tragedia durante la serata di ieri, giovedì 16 luglio 2026, a Collegno, in provincia di Torino, dove un pedone è stato ucciso dopo che sarebbe stato accoltellato da un automobilista dopo una discussione legata al traffico. Come riporta Tg Com 24, le indagini condotte dai Carabinieri hanno portato all'arresto del presunto responsabile, un uomo anziano di circa sessant'anni. La vittima, un ottantenne, è purtroppo deceduta sul colpo, nonostante l'imminente arrivo del personale medico del 118.

Dopo aver colpito il pedone, il presunto aggressore si sarebbe dato alla fuga alla guida della propria auto, ma i militari sono riusciti a rintracciarlo e fermarlo. Attualmente, la sua posizione è oggetto di valutazione da parte dell'autorità giudiziaria.

Secondo alcuni testimoni, come riporta il quotidiano online, la lite che ha portato a questo tragico epilogo sarebbe nata da un alterco legato al traffico stradale: il pedone stava attraversando la strada quando l'automobile del sessantenne sarebbe sopraggiunta ad alta velocità, quasi investendolo. A seguito di ciò, il pedone avrebbe reagito verbalmente nei confronti del conducente, scatenando la violenta reazione e il conseguente dramma.